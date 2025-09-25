Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue capturado la noche del último miércoles en San Lorenzo, ubicada a 15 kilómetros de Asunción, capital de Paraguay.

Horas más tarde, las autoridades paraguayas lo presentaron ante la prensa local con el rostro cubierto por una capucha y le permitieron ofrecer su descargo.

Cuando los periodistas le cuestionaron a Moreno sobre su residencia en Paraguay, explicó que había decidido refugiarse allí para mantenerse lejos de sus enemigos.

“Estoy corriendo de mis enemigos. estoy aquí hace dos años. Se me culpa de la muerte de policía de Brasil jamás nunca estuve en Brasil. Estuve en Bolivia, en Santa Cruz, y de ahí vine a Paraguay”, expresó.

Asimismo, negó haber participado en el secuestro de una niña de 12 años y en los atentados contra transportistas en nuestro país.

“Lastimosamente en mi país existe la corrupción y tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. Mis enemigos son Jorobado, Miguel Marín, personas que tienen arreglada a la policía en Perú, son criminales pero les pagan a la policía”, agregó.

‘El Monstruo’ afirmó que se hará responsable únicamente de sus propias acciones, negando los demás delitos que se le imputan, y aseguró que en Paraguay no cuenta con la protección de nadie.

“Yo quiero ser responsable de mis actos, no de cosas que me imputan de más por estar quemado. Como estoy quemado y la Policía no tiene a quién culpar, todo me involucran a mí”, refirió.

