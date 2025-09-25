Luego que sus familiares suplicaran ayuda para ubicar a Juan Machacuay Puris (40), quien fue reportado como desaparecido desde el lunes último en el distrito de San Agustín de Cajas, Huancayo, finalmente fue hallado, golpeado pero con vida.

La angustia se acabó, no como esperaban. Juan apareció la mañana de este miércoles 24 de septiembre en el centro poblado Huari, provincia de Yauli, La Oroya, deambulando por la Carretera Central, con evidentes signos de violencia.

De acuerdo con su testimonio, el lunes abordó un vehículo rojo en San Agustín de Cajas, donde fue atacado por dos sujetos que lo golpearon brutalmente y le exigieron dinero.

Producto de la agresión perdió el conocimiento, siendo abandonado en La Oroya a 100 km de donde subió a un coche.

El hombre presenta hematomas en el cuello y sangrado por la nariz, lo que hace presumir que intentaron asfixiarlo.

Al momento de su hallazgo, no portaba documentos de identidad ni pertenencias personales.

La Policía Nacional dispuso de inmediato el examen médico legal, así como pruebas de dosaje etílico y toxicológico y notificó al agraviado para que se presente al Departamento de Investigación Criminal Huancayo, donde continuarán las investigaciones.

Su familia solo había recibido un estremecedor audio donde se le escucha suplicar: ”¡Sergio, auxilio… al río no, al río no, por favor!”, lo que sugiere que la víctima conocía a sus verdugos, tema que también será parte de las indagaciones.