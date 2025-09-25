El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4.2 remeció la región Arequipa la madrugada de este jueves 25 de septiembre. El evento ocurrió a las 05:58 horas y tuvo una profundidad de 28 kilómetros.

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 58 kilómetros al suroeste del distrito de Lomas, en la provincia de Caravelí, Arequipa (latitud -15.94 y longitud -75.23).

La intensidad del movimiento fue calificada como II en la escala de Mercalli Modificada en Lomas, lo que indica que pudo ser percibido de manera leve por algunas personas, sin causar daños materiales ni personales.

El IGP recordó a la población la importancia de mantener la calma, revisar sus planes familiares de emergencia y tener a la mano mochilas de emergencia con alimentos, agua y elementos básicos para actuar ante eventuales sismos de mayor magnitud.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0643

Fecha y Hora Local: 25/09/2025 05:58:59

Magnitud: 4.2

Profundidad: 28km

Latitud: -15.94

Longitud: -75.23

Intensidad: II Lomas

Referencia: 58 km al SO de Lomas, Caraveli - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 25, 2025

TE PUEDE INTERESAR