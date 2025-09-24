El Gobierno Regional de Arequipa anuló la licitación para la compra de vidrios templados para la Institución Educativa Ciudad de Majes Módulo B-2, distrito de Majes, provincia de Caylloma, valorizada en S/239 mil, al detectarse fallas en la formulación de las bases.

La observación se centró en el factor de evaluación de la “garantía comercial del postor”, que otorgaba puntaje incluso a ofertas que no cumplían con el mínimo exigido de 24 meses. Este error contravenía la normativa y distorsionaba la competencia, lo que motivó la nulidad del proceso.

La resolución responsabiliza a la Oficina de Logística, que elaboró las bases, y encarga a la Oficina Regional de Administración determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

La decisión significa que el proceso deberá reiniciarse desde cero, retrasando la compra de los materiales y, con ello, los acabados del colegio en Majes. El proyecto tendrá que esperar.