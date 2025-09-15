El colegio La Campiña de Socabaya, que este 19 de septiembre celebra 25 años de fundación, aún no recibe el presupuesto necesario para el mantenimiento de su infraestructura. La directora de la institución, Margarita Quico Mamani, informó que a pesar de haber presentado el expediente desde 2023, el Gobierno Regional de Arequipa no ha atendido su pedido.

El presupuesto solicitado por el colegio asciende a más de 240 mil soles y está destinado a cubrir varias necesidades de mantenimiento de la infraestructura. Entre los trabajos contemplados se incluyen el pintado interno y externo de las instalaciones, el arreglo de canaletas y desagües y el cambio de las cintas antisísmicas.

“Hemos pedido en dos oportunidades, el presupuesto se nos ha negado, porque dicen que los recursos que tenían ya fueron destinados a otras instituciones. Hemos hecho un tercer pedido, esperamos que esta vez el Gobierno Regional cumpla con lo que necesitamos para el colegio”, dijo Quico Mamani.

MOBILIARIO

Además de la infraestructura, el colegio enfrenta un grave problema en su mobiliario escolar, principalmente de carpetas y sillas. Margarita Quico señaló que de las 280 carpetas que se tienen, necesitan renovar 80 de ellas, que están deterioradas por el uso diario y reparaciones provisionales.