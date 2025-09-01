El colegio emblemático Manuel Muñoz Nájar de Arequipa celebrará este 2 de septiembre su 92.° aniversario en medio de una paradoja: pese a casi un siglo de trayectoria y a albergar a cerca de 900 estudiantes, sigue funcionando con la misma infraestructura con la que abrió sus puertas en 1933.

El director del plantel, Arturo Quisocala, explicó que la antigüedad de la infraestructura responde a que el terreno donde funciona la institución no pertenece al Estado, sino a la Fundación Muñoz Nájar. Esa condición de propiedad privada ha frenado durante décadas cualquier posibilidad de levantar un nuevo local o ejecutar una obra integral de modernización.

El colegio cuenta con cuatro pabellones, ambientes para talleres, para personal administrativo y tres patios de esparcimiento para los estudiantes de primaria y secundaria, que se mantiene con mejoras menores año a año, pero aún no cuenta con un expediente técnico ni perfil de obra que permita renovar la infraestructura.

Quisocala indicó que la situación ya es conocida por las autoridades del Ministerio de Educación y del Gobierno Regional de Arequipa. Sin embargo, por las particularidades legales del terreno, no se ha podido avanzar en la elaboración de un proyecto integral.