Después de 16 años de reclamos sin respuesta, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) dispuso la demolición del pabellón más crítico de la I.E. N.° 400010 Julio C. Tello, en Paucarpata, que albergaba ocho aulas y servicios higiénicos. La estructura fue declarada inhabitable desde 2009, pero recién ahora se ejecutará su retiro definitivo.

La Municipalidad Distrital de Paucarpata será la encargada de elaborar y ejecutar el nuevo proyecto educativo tras la demolición del pabellón en riesgo. Según el GRA, el proceso de perfil del proyecto ya fue convocado públicamente, lo que significa que la municipalidad debe preparar el expediente técnico completo.

ADVERTENCIA

La decisión se adoptó tras una inspección técnica realizada junto a la Fiscalía de Prevención del Delito, que confirmó el colapso de viguetas en la losa y severas fisuras en columnas y vigas. Si bien inicialmente se había planteado un mantenimiento, el riesgo inminente obligó al GRA a disponer la demolición total para salvaguardar la seguridad de los escolares.

El director de la institución, Gino García, informó que la fiscal del caso verificó in situ la situación y constató que esta situación representaba un peligro inminente. “Lo que se ha visto es un caos, una calamidad. Muchos pensaban que las fotos que mostrábamos eran falsas, como sacadas de una película, pero así está el colegio, y nadie ha hecho nada”, explicó.