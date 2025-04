La situación en 132 colegios de la región es crítica porque no cuentan con los servicios básicos; 24 planteles no tienen agua, 61 carecen de energía eléctrica y 24, increíblemente, no disponen de un sistema de desagüe.

Según cifras de la Estadística de la Calidad Educativa - Escale, del Minedu, actualizado hasta el 26 de marzo, menciona que en toda la región hay 2,823 locales que funcionan como colegios, de ese número, 1,450 son estatales y 1,373 son privados. Además, el estudio revela que en zonas rurales hay 649 sedes y 2,174 locales en las ciudades urbanas.

AGUA

De los 2,823 locales o sedes educativas, 2,042 tienen agua potable, mientras que 234 tienen las conexiones, pero no llega el recurso hídrico. En tanto, menores de 174 locales se abastecen del líquido por ríos, acequias o manantiales que hay en la zona. La mayoría de estas infraestructuras están en las zonas rurales como La Unión, donde los niños caminan largas distancias desde sus casas, para llegar a sus colegios y poder estudiar.

La situación es peor en 24 colegios que no tienen agua para lavarse, ni echar a los servicios higiénicos, mucho menos para el consumo.

También están los que reciben el agua a través de camiones cisterna (81), los que usan piletas públicas (69), los que sacan de pozos (50) o los que tienen un sistema de captación de agua por lluvias (8). Por ejemplo en el distrito de Cerro Colorado, precisamente en asociaciones como José Luis Bustamante y Rivero.

LUZ

En el caso de la electricidad, un total de 61 locales no tiene el servicio y los menores estudian con luz natural en el día. Mientras que en 37 escuelas usan paneles solares y en nueve, tiene una máquina de grupo electrógeno.

Uno de los casos es la institución educativa Patahuasi “40120” en Pampas Cañahuas en el distrito de Yanahuara, a menos de dos horas de la ciudad de Arequipa, donde los niños no cuentan con luz ni internet desde hace más de 10 años. Si bien hay un proyecto de electrificación desde hace cinco años, aún no hay fecha de inicio de la obra.

Peor situación ocurre en 234 locales que cuentan con las conexiones de electricidad, sin embargo, no están disponibles, según se detalla en la plataforma de Escale del Minedu. De los 2823 colegios, 2385 usan una red pública de una empresa distribuidora como Seal.

DESAGÜE

Otro servicio que deben tener las instituciones es un desagüe, conducto o canal que permite la salida de aguas residuales o no deseadas, empero 47 locales no tienen este servicio. Los escolares deben adaptarse a las soluciones de la autoridad local o de los mismos pobladores.

Por ejemplo, en 57 locales colocaron un biodigestor para que ahí se carguen los residuos orgánicos, mientras que en 129 tienen un tanque séptico, en 28 cuentan con un Sistema Básico de Saneamiento (UBS), 12 desechan en ríos o acequias y un total de 128 tienen un pozo sin tratamiento dejando expuestos a los niños.