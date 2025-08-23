La infraestructura del colegio José Lorenzo Cornejo Acosta, ubicado en Acequia Alta, distrito de Cayma, continúa en estado crítico. Pese a que desde hace varios años se advirtió la urgencia de demoler el plantel y levantar nuevas aulas seguras, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no avanzó ni siquiera con la elaboración del expediente técnico.

El proyecto figura en el sistema de inversiones con el código 2392664, bajo el nombre “Mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria en la I.E. José Lorenzo Cornejo Acosta, Acequia Alta, distrito de Cayma, Arequipa”. Sin embargo, a la fecha no presenta ningún avance y se mantiene con el 0 % de ejecución.

La propuesta fue declarada viable el 20 de marzo del 2018, con un presupuesto referencial cercano a S/ 7 millones, pero en siete años no se logró pasar de la fase de planeamiento a la ejecución. Mientras tanto, más de 500 escolares siguen estudiando en condiciones precarias, expuestos a infraestructura deteriorada.

Los padres de familia y docentes vienen pidiendo la reconstrucción desde hace cinco años, ya que en temporada de lluvia la situación empeora. Las paredes se llenan de moho y el agua se filtra. A esto se suma el desprendimiento del concreto de varios ambientes que tienen más 136 años de antigüedad.