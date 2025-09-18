El único colegio del anexo de Huarcaya, en el distrito de Huaynacotas, provincia de La Unión, continúa en condiciones de abandono. Esta vez, los fuertes vientos registrados en la zona dañaron seriamente la estructura y arrancaron las calaminas del techo de cocina, según reportó el director de la institución Luis Álvarez.

En las imágenes se ve como la calamina se desprendió y dejó expuesto el ambiente donde se cocina para los maestros y escolares. El director también contó que los cuartos de los estudiantes que residen ahí se afectaron por los fuertes vientos que se registraron en setiembre.

“Entre nosotros hemos tratado de arreglar lo mejor que se ha podido (...) los vientos continúan pero ya no con la misma intensidad (...) respecto a las autoridades, se mandó oficios al alcalde distrital, se dio a conocer a la UGEL La Unión solicitando apoyo a ambos y hasta el momento no hay ninguna respuesta”, detalló.

PROMESA INCUMPLIDA

Los más de 200 niños que estudian en el lugar no solo soportan estos vientos, también estudian en aulas precarias bajo el intenso frío. El director recalcó que llevan más de cuatro años pidiendo un mejoramiento, pero a la fecha solo son promesas vacías. A inicios de julio, desde el Gobierno Regional de Arequipa, se aprobó la ficha técnica denominada “Mantenimiento de la IE N.° 40542 – Anexo Huarcaya”, con un presupuesto de S/217,255.58 y un plazo de ejecución de 45 días calendario bajo la modalidad de administración directa. Sin embargo, los trabajos no han empezado.

En el documento firmado por el extitular de la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias, detalla que se realizaría la reposición de calaminas, mejoras en infraestructura básica y acciones de seguridad que debieron concretarse entre julio y agosto.

El director lamentó esta situación y aseguró que el alcalde de La Unión, Alfonso Chipana, le informó que la ficha no se ejecutará porque no tienen presupuesto desde el GRA. “El alcalde ha ido a preguntar el por qué y le han dicho por falta de presupuesto, y yo me pregunto ¿para qué aprueban entonces?. Este viernes se va a tener una reunión en el Gobierno Regional con el nuevo gerente ojalá que lo tomen en agenda esta problemática que se tiene”, detalló.