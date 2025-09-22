El Colegio Nicanor Rivera Cáceres, ubicado en Alto Selva Alegre, celebra este 2025 sus 59 años al servicio de la comunidad, pero enfrenta serios problemas de infraestructura. Desde el terremoto de 2001, un pabellón de cuatro aulas y dos baterías de servicios higiénicos quedó afectado y en 2012 fue oficialmente declarado inhabitable por Defensa Civil del municipio.

En total, el colegio atiende a 325 estudiantes. Los más perjudicados son los alumnos de primaria, quienes deben usar una batería de servicios higiénicos, también declarada inhabitable tras el sismo. “Se trata de la vida de los estudiantes, de nuestros niños y niñas, quienes no deben correr ese riesgo”, advirtió el director Juan José Hallasi Roque.

A pesar de múltiples gestiones ante gobiernos regionales, municipales y el Ministerio de Educación, la reconstrucción del pabellón sigue sin concretarse. “Todos los gobiernos regionales que han pasado, el Ministerio de Educación y el municipio conocen de la situación, pero hasta el momento no hemos recibido respuestas concretas”, señaló.

Asimismo, señaló que en 2012 se elaboró un primer perfil técnico, pero quedó obsoleto con el paso del tiempo. Hace unos siete años se inició una nueva gestión municipal para redactar expedientes separados para los niveles inicial y primario. El nivel inicial ya recibió una inversión aproximada de S/1,1 millones, mientras que el expediente del nivel primario aún no se ejecuta.

APOYO

El director denunció además que las autoridades se han atribuido la responsabilidad unas a otras. “Siempre nos indican que el proyecto le compete al municipio de Selva Alegre porque es el ente ejecutor y financiador, mientras el Gobierno Regional tampoco nos da respuestas”, explicó.