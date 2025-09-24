Rosangella Barbarán, vocera alterna de la bancada de Fuerza Popular, señaló que aún no tienen asumida una posición respecto a la presentación de la moción de censura en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, impulsada por la congresista Susel Paredes.

Al respecto, la parlamentaria refirió que el proceso adecuado sería la presentación de una interpelación, tras la cual recién podría darse el debate de una moción de censura, según la normativa del Congreso.

EXCLUSIÓN

De otro lado, la congresista fujimorista calificó de “manotazos de ahogado” la solicitud de la exfiscal de la nación, Delia Espinoza, hiciera al Poder Judicial para cancelar la inspiración de Fuerza Popular en el Registro de Organizaciones Políticas.

“Lo que ella ha pretendido es manotazos de ahogado para salvarse de que el viernes era el voto para su suspensión y finalmente hemos visto que esos han sido los resultados, ella ha intentado utilizar una cortina de humo como siempre funcionan para algunos personajes, que es usar el nombre de Fuerza Popular”, sostuvo Barbarán en su estadía en Arequipa donde viene participando de PERUMIN 37.

La parlamentaria pidió al Ministerio Público y a las demás entidades no politizar estos temas, “no politicen, dado que los peruanos merecen que la justicia esté en manos de personas objetivas y no de políticos que no tienen los pantalones para poder postular y se meten en esos cargos para tratar de amedrentar a los políticos”, añadió.