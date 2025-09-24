La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrentará un proceso judicial en el que la Fiscalía solicita 29 años de cárcel por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo.

El caso está vinculado a los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria de 2013.

Tras concluir la audiencia en la que se presentaron los alegatos de apertura, Villarán aseguró que su defensa responderá a cada uno de los cargos formulados por el fiscal José Domingo Pérez.

“Me parece muy bien que lleguen (Leo Pinheiro y Jorge Barata). Nosotros vamos a desbaratar uno por uno los cargos”, declaró al salir de la sesión.

De acuerdo con la tesis fiscal, José Miguel Castro —exgerente municipal durante la gestión de Villarán— habría solicitado cuatro millones de dólares a José Adelmario Pinheiro Filho, conocido como ‘Leo Pinheiro’, entonces presidente de OAS, como parte de la negociación vinculada al proyecto Línea Amarilla.

En tanto, Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, también figura dentro de la investigación por aportes a la campaña.

La audiencia no pudo dar inicio formal al juicio en contra de Pinheiro, debido a que la notificación enviada mediante cooperación internacional no se concretó adecuadamente. Esto motivó que se reserve el proceso en su caso.

En sus declaraciones, Villarán también criticó la exposición de la Fiscalía por no haber hecho mención a las obras que, según dijo, beneficiaron a miles de familias durante su gestión municipal.

“Me apena muchísimo que se haya olvidado el fiscal, el procurador, de los pobladores de la margen izquierda del río Rímac, más de 2500 familias que recibieron compensaciones justas para renegociar un contrato que había hecho el alcalde Castañeda en 2009 y que entregaba el 65% de los peajes”, manifestó.