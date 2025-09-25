Este jueves, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, indicó que la detención de Erick Luis Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, se habría visto retrasada debido a una posible filtración de información por parte de “malos elementos” dentro de la Policía Nacional, quienes habrían alertado sobre los operativos.

Santiváñez subrayó que en febrero de 2024 se creó un grupo especial contra el crimen organizado, luego de que un colaborador eficaz señalara a tres agentes policiales presuntamente vinculados con el cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’, recientemente capturado en San Lorenzo, ciudad ubicada en Asunción, Paraguay.

Además de la posible filtración de información, otro factor que complicó la ubicación de ‘El Monstruo’ fue que cambiaba frecuentemente de aspecto físico.

“El año pasado, cuando era ministro, estábamos detrás del Monstruo, pero recibíamos información con respecto a que esta captura no era posible por la información que podrían brindar malos efectivos policiales sobre los operativos. En ese momento se decidió conformar un equipo especial”, declaró a RPP.

Es así como el titular del Minjusdh también señaló que, gracias a la información proporcionada por el colaborador eficaz, se logró ubicar a ‘El Monstruo’ en Paraguay e identificar a varios miembros de su organización criminal.

“Esto no fue sencillo, el colaborador tenía mucho miedo. ¿Y qué se hacía? Yo me reunía con el colaborador y con la Fiscalía en hospitales, yo iba sin escolta y entraba como cualquier persona e íbamos a una habitación determinada [para recibir la información]…”, relató.

Según Santiváñez, los agentes policiales involucrados fueron identificados y la Policía ya inició las diligencias correspondientes.

“En febrero del año pasado, la conformación del equipo especial fue porque se tenía la manifestación del colaborador que refería de la existencia de dos o tres efectivos que brindaban información. Sí, se tiene información, pero no puedo dar más información”, refirió.

El miembro del Gabinete Ministerial también resaltó el trabajo del actual ministro del Interior, Carlos Malaver, quien ha diseñado una estrategia enfocada en rastrear el flujo del dinero proveniente de esta red criminal.

“Lo importante fue crear el escenario para que el Monstruo se confíe. Sí se tenía la información”, señaló.

Ante la versión de un periodista paraguayo que responsabilizó a la PNP de casi arruinar la captura del delincuente, el ministro respondió que, si eso hubiera sido cierto, Erick Moreno no habría sido hallado semidesnudo y viendo televisión con total tranquilidad. No obstante, señaló que dicha acusación debe ser investigada.