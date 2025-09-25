Tras la captura en Paraguay del cabecilla criminal Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, denunciado por delitos de extorsión y secuestro, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, estimó que podría ser condenado a cadena perpetua en Perú.

“Por la concurrencia de delitos atribuidos (...) puede ser condenado a la cadena perpetua”, dijo en declaraciones a Canal N.

Como se sabe, ‘El Monstruo’ estaba incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía 1 millón de soles por información sobre su paradero.

Y es que Erick Moreno Hernández ha sido acusado como presunto responsable en el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, en el distrito limeño de Los Olivos, en mayo pasado, que fue rescatada en otra zona del norte de la capital.

Además, como presunto cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, la Policía le atribuye varios casos de extorsión ocurridos en Lima.

A inicios de junio, las autoridades procedieron con el allanamiento de las viviendas de los familiares de Moreno y efectuaron la detención de su madre, como presunto testaferro, y de su pareja, además de revelar la presunta ruta de fuga del sospechoso.

El ministro Juan Santiváñez señaló que la captura se logró con el trabajo de un equipo especial de la Policía Nacional conformado en febrero del año pasado y la colaboración de un testigo protegido que ofreció información sobre el cabecilla detenido y toda su organización criminal.