Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue detenido en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, después de permanecer más de tres años prófugo.
El comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional, informó a RPP que Estados Unidos, Colombia, México, Brasil y Perú han solicitado su extradición.
López precisó que Moreno no cometió delitos en Paraguay salvo ingresar con documentos falsos, lo que basta para ordenar su expulsión en un plazo de 24 horas.
En la intervención se incautaron dos celulares, que ya están en manos de la justicia paraguaya y podrían ser remitidos al Perú para las pericias correspondientes.
