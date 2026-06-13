La playa Agua Dulce será el punto de encuentro de más de 14 mil atletas inscritos en la carrera OLAYA RUNNERS 5K 2026, programada para este domingo 14 de junio en Chorrillos.

La actividad forma parte de las celebraciones por el 203° aniversario del sacrificio de José Olaya Balandra y recorrerá diversos tramos del circuito de playas.

Con motivo de la competencia, la Municipalidad de Chorrillos informó que aplicará un plan especial de tránsito entre las 07:00 a. m. y las 11:00 a. m. Durante ese periodo se habilitarán rutas alternas por el Malecón Grau y la avenida Huaylas para garantizar el ingreso y salida de vehículos del distrito.

La jornada comenzará desde las 05:00 a. m. con la entrega de kits a los participantes. Posteriormente habrá actividades de baile, calentamiento y animación antes de la partida oficial a las 08:00 a. m. La ceremonia de premiación está prevista para las 10:00 a. m., tras lo cual se procederá a la liberación de las vías intervenidas.