El Juzgado Penal de Garantías Nº 1 de Asunción dispuso la prisión preventiva de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, en el Módulo 8 de máxima seguridad del penal Martín Mendoza de Emboscada, en Paraguay. La medida se tomó tras acreditar su identidad y por el alto riesgo de fuga.

La fiscalía paraguaya señaló que Moreno es requerido en el Perú por delitos de secuestro y organización criminal, que pueden alcanzar penas de hasta 30 y 20 años de cárcel. Además, se conoció que durante su captura intentó sobornar a la policía con un millón de dólares.

Juzgado de Paraguay ordena prisión preventiva contra Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en módulo de máxima seguridad en penal Martín Mendoza



Alias El monstruo cayó en Paraguay tras amasar 20 millones de soles en extorsiones y sicariato

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Víctor Zanabria, confirmó que Erick Moreno Hernández, alias El monstruo, habría acumulado unos 20 millones de soles a través de actividades ilícitas como extorsión y sicariato.

“Se ha llegado a identificar 20 millones de soles que habrían sido captados de mala forma y eso es parte del dinero que él amasó con las extorsiones y las acciones de sicariato”, declaró.

El jefe policial explicó que la estrategia de inteligencia se enfocó en debilitar su red más cercana, incluyendo a familiares y a su pareja.

“Se trabajó con su pareja sentimental, con su madre y con toda su cadena de soporte; su pareja actual está embarazada y con la detención de su mamá se le arrinconó emocionalmente”, señaló.