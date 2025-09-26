El cabecilla peruano Erick Moreno permanecerá en un penal de máxima seguridad mientras se tramita su extradición al Perú.
El Juzgado Penal de Garantías Nº 1 de Asunción dispuso la prisión preventiva de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, en el Módulo 8 de máxima seguridad del penal Martín Mendoza de Emboscada, en Paraguay. La medida se tomó tras acreditar su identidad y por el alto riesgo de fuga.

La fiscalía paraguaya señaló que Moreno es requerido en el Perú por delitos de secuestro y organización criminal, que pueden alcanzar penas de hasta 30 y 20 años de cárcel. Además, se conoció que durante su captura intentó sobornar a la policía con un millón de dólares.

Alias El monstruo cayó en Paraguay tras amasar 20 millones de soles en extorsiones y sicariato

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Víctor Zanabria, confirmó que Erick Moreno Hernández, alias El monstruo, habría acumulado unos 20 millones de soles a través de actividades ilícitas como extorsión y sicariato.

“Se ha llegado a identificar 20 millones de soles que habrían sido captados de mala forma y eso es parte del dinero que él amasó con las extorsiones y las acciones de sicariato”, declaró.

El jefe policial explicó que la estrategia de inteligencia se enfocó en debilitar su red más cercana, incluyendo a familiares y a su pareja.

“Se trabajó con su pareja sentimental, con su madre y con toda su cadena de soporte; su pareja actual está embarazada y con la detención de su mamá se le arrinconó emocionalmente”, señaló.

