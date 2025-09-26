Una tragedia ocurrió en el distrito limeño de Puente Piedra cuando un camión cargado de tierra se volcó y aplastó un auto, provocando la muerte del conductor, David Cruz García.
El accidente tuvo lugar en la Panamericana Norte, a la altura del paradero “3 Ruedas”, cuando el camión intentó pasar de la vía principal a una auxiliar mal acondicionada y perdió el equilibrio.
De acuerdo a América Noticias, David Cruz, quien acababa de terminar su jornada como repartidor de papas congeladas, se dirigía a su hogar cuando ocurrió el fatal incidente. El impacto fue tan violento que su vehículo quedó completamente destruido.
Vecinos, serenos y luego bomberos trabajaron arduamente para remover la tierra y liberar el auto.
La víctima era padre de tres hijos y principal sostén económico de su familia, por lo que sus familiares han solicitado apoyo para los menores que ahora han quedado desamparados.
El conductor del camión fue identificado como Joel Eduardo Rojas Veli. Según testigos, habría tomado la vía auxiliar para evitar el tráfico. Las autoridades de tránsito investigan el caso para determinar responsabilidades.
