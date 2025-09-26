El canciller Elmer Schialer destacó que la presidenta Dina Boluarte reafirmó ante la Asamblea General de la ONU que el Perú es un país democrático y defensor del multilateralismo.

En entrevista con RPP precisó que durante su reciente visita oficial a Nueva York, la mandataria presentó este mensaje como parte de su participación en la octogésima edición del foro internacional, lo cual —según el ministro— tuvo buena acogida entre la comunidad internacional.

“La presidenta ha dejado en claro que el Perú no solo es un país democrático, sino que cree en el multilateralismo”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

A decir de Elmer Schialer la gira presidencial ayudó a fortalecer la imagen del Perú en espacios multilaterales y proyectó un compromiso con los valores democráticos. Además, resaltó la reunión bilateral con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en la que se abordó la importancia de una interconexión multimodal entre ambos países, especialmente a través de la Amazonía.

Por último, el canciller calificó como positiva la relación actual con Estados Unidos y afirmó que la cooperación bilateral con dicho país “está boyante”, en referencia al buen momento que atraviesan los vínculos diplomáticos.