La presidenta de la república, Dina Boluarte, destacó este viernes la captura en Paraguay de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los delincuentes más buscados de la región. El operativo fue ejecutado de manera conjunta entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía paraguaya.

Durante la clausura de la 37 Convención Minera (Perumin), en Arequipa, la mandataria dedicó parte de su discurso a reconocer la labor de las autoridades.

“No quiero terminar estas palabras sin antes felicitar a nuestra Policía Nacional, que en trabajo conjunto con la Policía de Paraguay, concretó la captura de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, uno de los cabecillas más buscados de nuestra región”, señaló.

Boluarte subrayó la trascendencia de la intervención, calificándola como un paso firme en la lucha contra la criminalidad.

“Su captura es un contundente golpe al crimen organizado transnacional y reafirma nuestro compromiso con la Policía en su lucha contra la delincuencia y con nuestros compatriotas para lograr un país con mejor seguridad ciudadana”, agregó.

Tras la detención, la justicia paraguaya dictó prisión preventiva contra Moreno mientras avanza el proceso de extradición requerido por el Perú. El acusado permanecerá recluido en el Módulo 8 de máxima seguridad del penal Martín Mendoza, en Emboscada.

Según el tribunal, la identidad del detenido fue plenamente confirmada con la documentación remitida desde Lima, lo que permitió acreditar la coincidencia de los datos.

La resolución judicial también resaltó que existía un riesgo elevado de fuga, dada la severidad de las condenas que enfrenta en territorio peruano: hasta 30 años de prisión por secuestro y 20 años por pertenencia a organización criminal.

La defensa, representada por el abogado de oficio Horacio Caballero, solicitó un examen médico y rechazó la posibilidad de una extradición abreviada. Argumentó que su patrocinado padece claustrofobia y que solo cuenta con un pulmón. Sin embargo, el juez desestimó que estas condiciones impidieran la medida restrictiva.