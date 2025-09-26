El comandante general de la Policía Nacional de Paraguay, Carlos Benítez, informó que la detención de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, se logró gracias a un trabajo coordinado entre Paraguay y la Policía Nacional del Perú.

La cooperación binacional se intensificó en el último mes, cuando se conoció que Moreno había reingresado al país desde Brasil.

“Desde que hace aproximadamente un mes habría ingresado a territorio nacional procedente del territorio brasileño (…) lo que finalmente llegó a su captura anoche”, señaló Benítez, destacando la importancia de la información compartida para concretar el operativo.

El jefe policial destacó que la coordinación con Perú fue fundamental: “El trabajo hecho en cooperación en coordinación con nuestros colegas de la Policía Nacional del Perú ha sido bastante satisfactorio”.