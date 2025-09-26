La Policía Nacional del Perú (PNP) concluyó en su investigación preliminar que la muerte de José Miguel Castro Gutiérrez —exgerente municipal de Lima durante la gestión de Susana Villarán y colaborador eficaz en el caso por aportes ilegales de Odebrecht y OAS— habría sido un suicidio, según el acta de intervención de la comisaría de Miraflores que fue difundida por el portal Epicentro TV.

DETALLES

El acta policial señala que el hallazgo fue realizado la mañana del domingo 29 de junio, cuando el padre de Castro, tras bajar al comedor y pasar frente al baño contiguo a su oficina, observó la puerta entreabierta. Al ingresar al baño, encontró a su hijo tendido en el suelo, sin vida, con una herida profunda en el cuello.

“La forma de muerte corresponde a suicidio, habiéndose descartado la participación de terceros por ausencia de signos de lucha, ingreso forzado u otros indicios criminales”, se lee en el documento.

Además, en el informe policial se indica que el motivo del suicidio está vinculado a una crisis emocional intensa derivada de problemas judiciales y presión personal, “lo que precipitó la conducta autodestructiva, tal como lo sustenta la necropsia psicológica retrospectiva”.

El cuerpo fue hallado boca arriba en el centro del baño con un corte profundo en el cuello. Foto: América.

CLAVE

José Miguel Castro fue gerente municipal de Lima entre 2011 y 2014, bajo la alcaldía de Susana Villarán.

Se le identificaba con el alias “Budián” según declaraciones de Jorge Barata, el exrepresentante de Odebrecht en Perú, como parte del sistema de seudónimos usado para disfrazar pagos ilícitos.

El Ministerio Público lo investigaba como presunto integrante de una organización criminal liderada por Villarán, acusándolo de participar en la gestión de aportes irregulares destinados a financiar campañas electorales

Castro estaba en proceso de acogerse al mecanismo de colaboración eficaz, es decir, que tendría un papel clave en el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.