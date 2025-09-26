El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, negó que Petroperú esté recibiendo un salvataje económico y afirmó que la empresa únicamente se encuentra reperfilando su deuda.

“No hay ningún decreto de urgencia requiriendo fondos extraordinarios para Petroperú, eso no existe. Se está reperfilando la deuda, que es otra cosa” , señaló para Andina.

Durante su participación en Perumin 37, Montero remarcó que no se está utilizando dinero del erario nacional.

“No hay dinero nuevo que se está sacando del erario nacional para inyectarlo a Petroperú, porque eso requeriría, insisto, en un decreto de urgencia que nadie lo ha planteado, nadie lo está revisando y nadie lo está pensando. No es un salvataje, es un reperfilamiento de la deuda”, subrayó.

El ministro defendió la presencia de la empresa estatal en zonas alejadas del país. Puso como ejemplo a Santa Rosa de Loreto, donde “ninguna otra empresa privada está, pero Petroperú está ahí con tres grifos atendiendo a precios disminuidos el requerimiento de los peruanos que viven ahí”.