



El 12 de junio no fue un día cualquiera para los bomberos, policías, serenos, quienes acudieron a una cadena de emergencias, tres casas se quemaron, un taller y parte de un local de campaña de Fuerza Popular.

Uno de los siniestros se produjo en el barrio Miraflores del distrito de Huayucachi, Tito Valentín Carhuallanqui, de unos 62 años, salió a trabajar a la chacra con su esposa Angélica. A la una de la tarde, los vecinos escucharon ruidos extraños y al salir vieron que la casa de los ancianos se quemaba.

Los vecinos trajeron agua hasta del manantial para sofocar las llamas, pero en 18 minutos, la vivienda de palos, tripley y calaminas se quemó. Solo una olla, algunas prendas se pudo rescatar. Una vela habría provocado el siniestro. Los moradores piden ayuda para los ancianos; cualquier apoyo al 987365758.

ACUDEN

El primer incendio se suscitó a las 09:30 horas en la Av. Sucre y la calle Los Milagros. Las llamas consumieron todos los objetos de valor en la cocina de Mirian Landeo Aguirre (50). La afectada contó que el fuego se propaló, cuando utilizaba una cocina a carbón y se quemó unos cables de energía eléctrica. Muebles, enseres de valor y 15 mil soles en efectivo se hicieron cenizas.

Cerca de las 11:00 de la noche en la cuadra 8 del Jr. Salazar Bondi, la propietaria, una mujer de 55 años, indicó que el siniestro se inició en el almacén donde guarda sus productos (artesanías).

Según la afectada, un cortocircuito sería la causa del incendio que devoró 15 mil soles en bienes, incluso dos máquinas de coser se incineraron.

Luego, a las 03 de la madrugada, personal de Serenazgo recibió una alerta de un incendio en los jirones Arequipa y Puno. Los agentes llegaron hasta el local “Antojitos”, donde constataron que el fuego consumía el segundo nivel, donde también guardaban propaganda del Fuerza Popular. Las llamas se propagaron rápidamente debido a que el inmueble está construido principalmente con madera. Los bomberos apagaron el fuego y se investiga las causas.