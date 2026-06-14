La Contraloría General de la República advirtió que el sistema de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) presenta deficiencias debido a la inoperatividad de 14 cámaras de seguridad y dos monitores sin señal en la Central de Monitoreo, además del incumplimiento del plazo legal para almacenar las imágenes de las áreas supervisadas, situación que pone en riesgo la seguridad ciudadana.

En el Informe de Orientación de Oficio Nº 019-2026-OCI/0472-SOO (periodo de evaluación del 12 al 27 de mayo de 2026) se revela que el 15 % de los dispositivos instalados en el distrito está fuera de servicio; es decir, 14 de un total de 95 instalados.

Existen aparatos irrecuperables

Según el reporte entregado por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana de la MPT, 12 de estos dispositivos fueron declarados como “irrecuperables” debido a que por su antigüedad no es posible conseguir repuestos en el mercado, mientras que las otras dos cámaras están a la espera de mantenimiento técnico.

La Contraloría advirtió también una vulneración a la normativa de seguridad ciudadana ya que ese lote de 81 cámaras operativas solo conserva sus registros durante 30 días calendario, hecho que incumple el plazo mínimo de 45 días establecido por el Decreto Supremo n.°007-2020-IN, afectando la disponibilidad de evidencias audiovisuales para los procesos policiales y judiciales.

Cámaras nuevas almacenadas

Ante esta situación identificada que afecta la seguridad ciudadana, se suma que el 29 de abril la Municipalidad Provincial de Tacna adquirió 30 nuevas cámaras de videovigilancia tipo domo, con zoom, las cuales permanecen guardadas en el almacén de Ingeniería y Obras desde su entrega el 11 de febrero pasado.

La entidad fiscalizadora superior notificó estos hallazgos al alcalde provincial, Pascual Güisa Bravo, con el fin de que se adopten acciones correctivas urgentes. Asimismo alertó que esta situación debilita la capacidad de respuesta de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana ante delitos y faltas poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía.