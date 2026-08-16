El secretario general del SUTEP, Lucio Castro, defendió la ley que busca incrementar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados y cuestionó al ministro de Economía, Elmer Cuba, por anunciar que la norma será enviada al Tribunal Constitucional para su revisión.

Castro sostuvo en RPP que la movilización de los gremios del sector educativo realizada la última semana tuvo entre sus principales demandas la defensa de los derechos laborales y el incremento de las pensiones de los docentes retirados.

Además, cuestionó las declaraciones del titular del MEF y pidió al Gobierno priorizar el diálogo con las organizaciones sindicales.

El dirigente sindical consideró que las afirmaciones de Cuba pueden generar un clima de confrontación y polarización . En ese sentido, exhortó al Ejecutivo a buscar consensos y establecer mesas de diálogo con los trabajadores para abordar las medidas que afectan al sector.

Sobre el incremento de las pensiones, Castro señaló que la medida representa un acto de justicia social para más de 200 000 maestros cesantes y jubilados. Indicó que actualmente algunos reciben pensiones de entre 472 y 700 soles, montos que, según afirmó, resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El secretario general del SUTEP sostuvo que el Estado podría obtener mayores recursos mediante la revisión de determinadas exoneraciones tributarias. También destacó el aporte de los maestros a través de la renta de quinta categoría como una fuente que debería ser considerada para financiar políticas sociales.

Finalmente, Castro pidió que el proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 incluya medidas concretas a favor de los trabajadores y docentes.

El dirigente afirmó que el Gobierno debe demostrar voluntad política para atender las demandas del sector y resolver los problemas mediante el diálogo y la concertación.

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