Sporting Cristal volvió al triunfo este domingo tras golear 4-1 a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo, por una nueva jornada del Torneo Clausura. Con este resultado, el conjunto rimense sumó 10 puntos y se metió de lleno en la pelea por los primeros lugares del campeonato.
Michael Hoyos apareció con un preciso cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Santiago González. A los 25’, Hernán Barcos amplió la ventaja, también de cabeza, luego de aprovechar un centro del mediocampista argentino.
Sport Huancayo reaccionó en el segundo tiempo y descontó a los 62 minutos por intermedio de Juan Giménez. Sin embargo, Cristal no permitió la remontada y volvió a golpear a los 72’, cuando Hoyos marcó su doblete con otro cabezazo, esta vez tras un centro de Yoshimar Yotún. Ocho minutos después, Rafael Lutiger sentenció el encuentro con el 4-1 definitivo.
Con la victoria, Sporting Cristal alcanzó los 10 puntos y quedó a una unidad del líder momentáneo, Alianza Lima, que suma 11. Sport Huancayo, en tanto, permanece con siete puntos en el Torneo Clausura.
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