Con guantes y bolsas en las manos, estudiantes de la institución educativa José María Morante recorrieron ayer las riberas del río Ocoña, en la provincia de Camaná en Arequipa para recoger los residuos que habían terminado entre la vegetación y las orillas.

La actividad se realizó en el marco de la Semana del Río Ocoña y reunió a estudiantes, representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de la ALA Ocoña Pausa, y la Municipalidad Distrital de Ocoña.

Estudiantes retiran media tonelada de basura en el río Ocoña, Arequipa (Foto: Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña)

Botellas, bolsas y otros residuos fueron retirados del cauce y sus alrededores. Aunque la jornada permitió limpiar parte de la ribera, también se demostró la cantidad de basura que puede acumularse en un espacio que cumple un papel importante para la población.

El río Ocoña no es solo parte del paisaje, su agua es utilizada por agricultores y pescadores y forma parte de la vida cotidiana de las comunidades de la zona. Por ello, mantener sus riberas limpias también significa proteger las actividades de las que dependen muchas familias.

Asimismo, se realizó el pasacalle y concurso de dibujo escolar “Río Ocoña, Fuente de Vida”, con la participación de estudiantes de primaria y secundaria, quienes promovieron mensajes sobre el uso responsable del agua, la protección de las fuentes naturales y la conservación de la cuenca.

Estudiantes realizaron pasacalle para promover el cuidado del río (Foto: Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña)

A través de su creatividad, los alumnos plasmaron la importancia del río Ocoña para la vida. La actividad buscó fortalecer la llamada Cultura del Agua, pero, sobre todo, dejar un mensaje entre los más jóvenes: cuidar el río no es tarea exclusiva de las autoridades. También empieza con acciones sencillas, como evitar arrojar basura y hacerse cargo de los residuos que se generan.