Un trágico accidente de tránsito enluta a la comunidad. Tras permanecer desaparecido durante cuatro días, Teófilo Chahuayo Fernández fue hallado sin vida al fondo de un abismo de más de 100 metros en la carretera que une las localidades de Colcabamba y Tocas.

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, la víctima se había desplazado el pasado viernes para participar en una festividad espiritual. Al perder todo contacto con él y no saber de su paradero, sus seres queridos emprendieron una desesperada búsqueda por diversos sectores de la zona.

Cuatro días de angustia y un doloroso hallazgo

La intensa búsqueda concluyó trágicamente en el sector de Ccarahuaycco. Desde la parte alta de la vía, los familiares lograron divisar la motocicleta lineal y el cuerpo inerte en lo profundo del precipicio, alertando de inmediato a la Policía Nacional del Perú para realizar el rescate y las diligencias correspondientes.

Efectivos policiales confirmaron en el lugar la identidad de Teófilo Chahuayo Fernández, quien falleció a causa de la violenta caída tras despistarse de la carretera.

Posibles causas e investigación en curso

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar los factores exactos que provocaron el trágico desenlace. Entre las principales hipótesis que se evalúan se encuentran exceso de velocidad o el mal estado de la vía

Sumidos en un profundo dolor, los familiares de la víctima exigieron a las autoridades competentes realizar una investigación rigurosa que permita esclarecer las circunstancias del accidente.

Este lamentable hecho vuelve a poner en evidencia la grave problemática de inseguridad en las carreteras rurales de Huancavelica, donde el mal estado de las vías y la falta de señalización o contención representan un constante peligro mortal para los conductores.