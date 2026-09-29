La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) que no se cuenta con la libre disponibilidad de una parte del área de concesión para el proyecto de desarrollo del nuevo terminal portuario de San Juan de Marcona, ubicado en la región Ica, lo cual viene postergando el inicio de la ejecución de las inversiones previstas por US$ 404 849 114.30 y el aprovechamiento de esta infraestructura, que es importante para el desarrollo de cinco regiones del sur del país.

Informe de control

El contrato de concesión del Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona fue suscrito el 31 de marzo de 2026 por un plazo de 30 años. La concesión consiste en cuatro etapas, de las cuales la primera significa la ejecución de inversiones por US$ 271 721 619.16 para la construcción del puente de acceso y el muelle 1, sistemas de llegada, almacenamiento, manipuleo y transporte para carga minera (hierro, cobre, zinc y molibdeno), entre otros.

Según el Informe de Hito de Control n.° 11425-2026-CG/APP-SCC, cuyo período de evaluación fue del 21 al 26 de agosto de 2026, existe una controversia legal entre ProInversión (en su calidad de concedente), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y una compañía minera privada sobre la titularidad de terrenos que están vinculados Área de la Concesión.

La empresa minera sostiene que en dicha área se superponen sus derechos derivados de concesiones mineras, lo que ha impedido la entrega de terrenos al concesionario y una suspensión contractual del plazo de la concesión, que está vigente desde el 16 de abril de 2026 hasta que se suscriba el acta de entrega de los bienes de la concesión. En tanto, ProInversión no pudo realizar la entrega del Área de la Concesión debido a la oposición de la empresa minera, frustrándose así la fase de toma de posesión.

Al respecto, ProInversión informó a la comisión de control que el pasado 20 de mayo de 2026, la empresa minera le presentó un proyecto de Convenio de Uso de Terreno Superficial de Concesiones Mineras, con el cual se prevé viabilizar la entrega del Área de la Concesión al concesionario. Sin embargo, dicho proyecto está siendo evaluado y analizado entre las tres partes involucradas en reuniones de coordinación.

Como resultado de las reuniones, se ha llegado a consensuar algunos aspectos y se mantienen discrepancias respecto de otros, lo que no ha permitido definir una versión final del referido documento. Cabe señalar que ProInversión está evaluando una propuesta de convenio para el uso superficial de tierras en posesión de la empresa minera y así poder realizar la entrega del Área de Concesión al concesionario.

En ese sentido, con respecto de la entrega del Área de la Concesión, la comisión de control advirtió que existe una superposición con dos concesiones mineras en parte de dicha área sobre las cuales no existen acuerdos formales entre el MTC y la empresa minera titular de esas concesiones.

Estas situaciones no se condicen con lo establecido en la Ley n.° 32441 – Ley que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, respecto de la obligación de la entidad pública titular del proyecto de iniciar tempranamente el proceso de identificación, adquisición, saneamiento y expropiación de los predios y áreas necesarias y de respaldo para la ejecución del proyecto. Todo ello genera la postergación del inicio de la ejecución de las inversiones y el aprovechamiento de esta infraestructura, e inclusive el concesionario podría invocar la caducidad del contrato.

La Contraloría recomendó comunicar estas situaciones adversas al presidente ejecutivo de ProInversión y al presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para que adopten las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, para asegurar la continuidad del contrato de concesión del puerto de San Juan de Marcona.

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