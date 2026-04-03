La ProInversión suscribió el contrato para la construcción del Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, un proyecto que contempla una inversión de 405 millones de dólares y que busca fortalecer la infraestructura portuaria del país.

Esta obra beneficiará a 29 provincias y 280 distritos de regiones del sur como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Cusco.

El acto contó con la participación de autoridades como el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, y representantes de la Autoridad Portuaria Nacional; así como representantes de la Sociedad Concesionaria San Juan Port S.A., quienes destacaron el impacto del proyecto en el desarrollo económico y logístico

Se trata además del primer contrato firmado por ProInversión como entidad concedente, en el marco de su nuevo rol en la promoción de grandes inversiones.

El terminal será desarrollado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada e incluirá el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. Se proyecta que se convierta en el tercer puerto más importante del país, después del Callao y Chancay, con infraestructura que permitirá atender carga a granel, general y en contenedores.

La obra contará con dos muelles y tres amarraderos, y estará orientada principalmente al manejo de minerales como hierro y cobre, con una capacidad de hasta 47 millones de toneladas métricas. Además, impulsará inversiones complementarias por más de 2,000 millones de dólares y generará 1,500 empleos en sus primeros años de operación.

El proyecto también contempla la creación de un fondo social que recaudaría cerca de 290 millones de soles para las zonas de influencia. Su ejecución se realizará en cuatro etapas, consolidando un nuevo polo de desarrollo en el sur y posicionando al Perú como un hub logístico regional.