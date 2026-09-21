La Contraloría General de la República advirtió que la Municipalidad Distrital de Marcona no cuenta con un equipo técnico de supervisión acreditado para revisar la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra N.° 2 del proyecto de instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona. La situación fue identificada en el Informe de Hito de Control N.° 037-2026-OCI/5978-SCC, emitido el 10 de septiembre de 2026 por el Órgano de Control Institucional del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

Obra en riesgo

El proyecto, identificado con CUI N.° 2157797, busca mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado para la población de Marcona. Entre sus componentes figuran pozos profundos, líneas de impulsión, reservorios, cámaras de bombeo, redes de distribución de agua y alcantarillado, conexiones domiciliarias y una planta de tratamiento de aguas residuales. El proyecto tiene antecedentes que se remontan a 2014 y ha atravesado diferentes etapas contractuales y paralizaciones.

El órgano de control detectó que, pese a que la Municipalidad de Marcona debía contar con personal especializado para supervisar la elaboración del nuevo expediente técnico, el PNSU venía emitiendo opiniones técnicas sobre los entregables presentados por la empresa encargada de su elaboración. La Contraloría precisó que el convenio de cooperación establece que corresponde a la comuna supervisar el expediente, mientras que el programa nacional debe brindar asistencia técnica y revisar los entregables conforme a los términos de referencia.

La propia Municipalidad informó al PNSU, mediante documentación remitida durante 2026, que no contaba con un equipo de supervisión responsable de revisar y hacer seguimiento al cronograma y aprobar el expediente técnico. Mientras tanto, el PNSU continuó formulando observaciones y opiniones técnicas respecto de los productos entregados por la empresa, incluso sobre aspectos que debían ser evaluados por la supervisión municipal.

Esta situación cobra relevancia debido a los retrasos que ya registra la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra N.° 2. Según el informe, el primer entregable tenía como fecha final programada el 29 de marzo de 2024, el segundo el 4 de septiembre de 2024 y el tercero el 30 de octubre de 2026. La Contraloría recoge además comunicaciones en las que se advierten retrasos en actividades consideradas vitales para cumplir las metas y plazos del proyecto.

Para la Contraloría, la falta de un equipo técnico acreditado debilita el control de calidad de los estudios y genera el riesgo de que sean aprobados productos con deficiencias técnicas. El organismo advierte que esta situación podría derivar en nuevas paralizaciones, sobrecostos y atrasos en la entrega del servicio a la población beneficiaria de Marcona, prolongando los problemas de un proyecto que ya registra antecedentes de interrupciones.

Ante la situación adversa identificada, la Contraloría recomendó poner el informe en conocimiento del director ejecutivo del PNSU para que se adopten las acciones preventivas y correctivas correspondientes, con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, dispuso comunicar el informe a la Comisión de Control para que evalúe las acciones que correspondan respecto de las situaciones advertidas.

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