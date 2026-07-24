El Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial de Ica y la empresa Emapica sostuvieron una reunión de trabajo para evaluar acciones orientadas a modernizar la infraestructura de agua potable y alcantarillado de la ciudad, ante las limitaciones que presenta el actual sistema de saneamiento.

Trabajo articulado

Durante el encuentro participaron el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, el alcalde provincial, Carlos Reyes y equipos técnicos de las instituciones involucradas, quienes analizaron alternativas para ejecutar una intervención integral que permita mejorar la prestación de los servicios básicos.

Según informó el Gobierno Regional, el crecimiento urbano registrado en los últimos años ha generado una mayor demanda de agua potable y alcantarillado, situación que ha evidenciado la insuficiencia de las actuales tuberías matrices, colectores y redes de desagüe para atender a la población.

En ese contexto, las autoridades vienen evaluando la renovación de la infraestructura de saneamiento, que incluye el reemplazo de redes de alcantarillado y la optimización de las plantas de tratamiento, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa del sistema.

Entre los objetivos planteados figura mejorar la continuidad del servicio de agua potable en la provincia de Ica y sus distritos. Propósito vinculado al desarrollo del proyecto de la represa de Tiraxi, obra que es considerada una de las principales alternativas para incrementar la disponibilidad del recurso hídrico.

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