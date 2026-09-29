Un niño de tres años sufrió una fractura en la pierna derecha luego de ser atropellado por un vehículo en la Av. Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa.

El menor, Oliver Stip H. C., fue trasladado a un establecimiento de salud por su madre, Flor Andina Calderón Arias. Tras ser evaluado por el médico Alexander Zúñiga Lazo, se le diagnosticó una fractura de tibia y peroné derecho y quedó bajo observación médica.

El vehículo involucrado es un Kia Picanto, conducido por Eder Yucra Mercado, de 43 años. Según el reporte policial, el conductor fue detenido debido a que estaría involucrado en el presunto delito de lesiones culposas como consecuencia del accidente.

El caso fue comunicado al fiscal Rubén Núñez Soto, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, mientras que personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero quedó a cargo de las diligencias para determinar cómo ocurrió el atropello.