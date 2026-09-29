Agentes de la Sunat descubrieron en Nasca un cargamento de contrabando valorizado en más de S/4.3 millones, durante la intervención de un furgón que tenía como destino la ciudad de Lima. Mediante el uso de escáneres, el personal aduanero detectó que en el interior del vehículo se transportaban cigarrillos y fardos de tela que habían sido ocultados entre un cargamento declarado de cajas vacías de cerveza.

Contrabando descubierto

La revisión minuciosa permitió encontrar 403 fardos de tela y 476 cajas de cigarrillos, estas últimas con más de 4.7 millones de unidades. Según la información difundida, la mercadería no contaba con documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional, por lo que fue incautada como parte de las acciones contra el contrabando desarrolladas por la administración aduanera.

De acuerdo con el reporte, los productos habrían ingresado al Perú a través de la frontera con Bolivia y posteriormente eran trasladados hacia Lima. La información señala que el furgón habría sido acondicionado para ocultar la mercadería detrás de las cajas vacías de cerveza, modalidad que fue descubierta gracias a los equipos de inspección utilizados durante la intervención realizada en Nasca.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones forma parte de las operaciones destinadas a frenar el traslado y comercialización de productos que ingresan ilegalmente al país. El cargamento quedó bajo las acciones correspondientes para continuar con las diligencias vinculadas al caso.

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