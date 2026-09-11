La Contraloría emitió un informe referido a la construcción e implementación del almacén integrado de la Intendencia Regional Ica e Intendencia de Aduana Pisco en el distrito de Subtanjalla, provincia y región Ica; ejecutada vía Inversión Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT por S/28,049,982.66.

Control en obras

En el informe de control se advierte que la entidad aprobó la valorización de las partidas de estructuras metálicas y muros de albañilería sin acreditar la ejecución de los controles de calidad exigidos en las especificaciones técnicas del proyecto; situación que genera el riesgo de aceptar trabajos que no cumplan los requisitos técnicos del proyecto, lo que podría afectar la calidad, durabilidad y la vida útil de los trabajos ejecutados.

“(…) de la revisión a los documentos adjuntos a la citada valorización, no se advierte la presentación de registros, informes, certificados, protocolos, resultados de ensayos u otros documentos que acrediten la ejecución de los controles de calidad exigidos por las Especificaciones Técnicas para las partidas de estructuras metálicas, la cual, permitirá verificar la identificación y el porcentaje de juntas evaluadas, preparación superficial de los elementos, así como la identificación y calificación del personal que realizaría los ensayos”, señala la Contraloría.

Asimismo, respecto a las unidades de albañilería utilizadas en las partidas 03.01.01.01 y 03.01.01.02 tampoco se advierte documentación que sustente la verificación de las características y calidad de las unidades utilizadas y ejecución del muestreo a pie de obra ni los resultados de las pruebas de variación dimensional, alabeo, resistencia a la compresión y absorción en la ejecución de los muros de ladrillo King Kong de arcilla.

Agregan que, el contratista presenta atrasos en la ejecución de algunas partidas de arquitectura, instalaciones eléctricas y mecánicas respecto al calendario de obra vigente; situación que genera el riesgo de afectar el cumplimiento del plazo contractual y la culminación oportuna de obra.

“(…) se advierte, que, de acuerdo con el calendario de avance de obra vigente, las partidas detalladas en el Cuadro N°6 debían haber iniciado su ejecución en las fechas programadas y, según correspondía a cada una de ellas, registrar un avance físico hasta el 31 de julio del 2026. Sin embargo, de la planilla de valorización correspondiente al mes de julio de 2026 se advierte que dichas partidas registran un avance acumulado de 0%, situación que se complementa con la información obtenida durante la inspección física y con las anotaciones de la Supervisión de Obra sobre problemas en la adquisición de materiales y equipos, la gestión de fichas técnicas y el atraso acumulado de la obra”, indica el informe de control.

El informe N° 12028-2026-CG/GRIC-SCC, corresponde al Hito de Control N° 6: Ejecución contractual de la obra – Valorización N°11 – Julio 2026 (periodo de evaluación del 19 al 25 de agosto 2026) fue elaborado por la Gerencia Regional de Ica y comunicado al superintendente de la SUNAT para que se tomen las acciones correctivas que correspondan.

EL DATO: El avance de la obra es de apenas el 3.9 % (a julio del 2026)

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