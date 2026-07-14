La Contraloría General de la República informó que la región Ica cuenta con 142 puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que requieren intervenciones preventivas ante un eventual Fenómeno El Niño.

Riesgo muy alto

Así lo dio a conocer David Quiroga Paiva, gerente de la Gerencia Regional de Control de Ica (e), quien explicó que la institución viene desarrollando un trabajo de supervisión para verificar el avance de las acciones de prevención y el uso de los recursos públicos destinados a reducir los riesgos.

“La Contraloría General de la República está tratando de articular esfuerzos para supervisar y vigilar el uso de los recursos públicos en este Fenómeno El Niño”, señaló el funcionario.

Quiroga indicó que la información técnica proporcionada por la ANA revela un escenario de alta vulnerabilidad en la región. “El ANA ha identificado 142 puntos críticos a nivel de la región. De ellos, 98 tienen un nivel muy alto de riesgo y el resto presenta una probabilidad bastante alta”, precisó.

El funcionario explicó que las provincias de Ica y Pisco concentran la mayor cantidad de sectores vulnerables y que, según el mapeo elaborado por el organismo técnico, alrededor de 28 mil personas podrían resultar afectadas si no se ejecutan oportunamente los trabajos de protección en ríos, cauces, quebradas y otros.

Las fichas técnicas elaboradas por el ANA también incluyen instituciones educativas, infraestructura y sectores poblados ubicados en zonas de riesgo, información que servirá para priorizar las intervenciones.

Quiroga indicó que la Contraloría viene coordinando acciones con diversas entidades, entre ellas el ANA, el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), la Dirección Regional Agraria, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Ica), con el objetivo de supervisar la ejecución de los trabajos preventivos.

Según la información proporcionada durante la entrevista, las fichas técnicas contemplan una inversión aproximada de 434 millones de soles para ejecutar las intervenciones necesarias en los 142 puntos críticos identificados en la región iqueña.

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