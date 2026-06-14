Actualmente solo se comercializa el 60% de la producción de vino en la región de Tacna y el otro 40% quede en stock para la siguiente temporada, informó ayer el presidente de la Asociación de Productores de Tacna Giovanni Sánchez Ayala.

Manifestó que en la temporada del 2025 estuvo buena la producción ya que se obtuvo 1.5 millones de litros, principalmente provenientes de uvas negra criolla, burdeos, borgoña y cabernet, cosechadas por cerca de 100 productores de vid que existen en la región.

Preocupa anomalías climáticas

Lo que sí preocupa, dijo, son las anomalías climáticas y el Fenómeno del Niño que podría hacer decaer la siguiente temporada, razón por la cual evalúan la forma de prevenir los daños.

Hasta este domingo se realiza el primer Festival del Vino Peruano en la avenida Bolognesi con la participación de 13 bodegas y siete restaurantes.