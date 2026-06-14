Empezaron las actividades para celebrar los 201 años de creación del distrito de Catacaos. Ayer fue coronada la reina de los festejos recayendo la corona en Micaela del Pilar Pizarro Yóvera, mientras que Rosa Mirilyz Yarlequé Huertas fue coronada como Srta. Turismo 2026.

Hoy, habrá concurso de pintura rápida “Catacaos en la historia”, el lunes 15 por la noche será presentado el libro “Historia de Catacaos”, en el salón de actos: el miércoles 17 será el desfile primario y al día siguiente el de secundaria que rendirán homenaje al distrito.

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SERENATA

El viernes 19 se desarrollará la Feria “Saberes Productivos”, matrimonios masivos y por la noche el concierto de la Orquesta Sinfónica “Catac Ccaos” en la plaza de armas.

Para el sábado 20 está prevista la serenata con grandes artistas regionales y nacionales, y al día siguiente en su día central misa te deum. paseo de la bandera, izamiento, reconocimiento a personalidades y desfile cívico.

Al mediodía el gran espectáculo de motocross en el circuito de Cumbibira, donde habrá además el Festival del Copús y por la noche el baile social en el fundo Río verde.

Las actividades se clausuran con 3 días llenas de gastronomía con el festival “Sabores del norte” en la plaza de armas.