El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, anunció que mediante su Procuraduría Pública, presentará una denuncia formal contra el expresidente Martín Vizcarra, la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli y otros funcionarios de su gestión por responsabilidad en la deuda que el Estado debe asumir tras el arbitraje internacional derivado del contrato del aeropuerto de Chinchero, conocido como “caso Kuntur Wasi”.

DETALLES

Durante una conferencia de prensa, el ministro César Sandoval detalló que el Estado Peruano fue condenado por el Centro Internacional dMartín Vize Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a pagar cerca de 100 millones de dólares como compensación por la resolución unilateral del contrato por parte del Estado en 2017, una deuda se originó cuando el Ejecutivo, bajo el mando de Vizcarra como ministro de Transportes, decidió terminar el contrato con el consorcio Kuntur Wasi sin sustento técnico ni jurídico suficiente.

“¿Se acuerdan del caso Kuntur Wasi? El CIADIS ordenó al Estado el pago de 100 millones de dólares por la resolución unilateral del contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero en el 2017, cuando era presidente el señor Martin Vizcarra, hoy procesado por actos de corrupción", recordó el titular del sector.

Además, Sandoval fue enfático en señalar que no se desembolsará ningún sol.

“Esto también estamos denunciando, si Kuntur Wasi no ha puesto ni un gramo de arena y nos lleva al arbitraje y nos ha ganado en el ámbito internacional y ahora tenemos que pagar 100 millones de dólares, tengo que decirles hasta hoy no hemos desembolsado ni un dólar. Cuando entré en mayo había voces que pedían pagar, pero yo dije primero voy a investigar, voy a denunciar y voy a dar a conocer al pueblo peruano quiénes han generado estos 100 millones que sale de los bolsillos de cada uno de los peruanos”, agregó.