El Gobierno autorizó el viaje en comisión de servicios del canciller Elmer Schialer a la República Federal de Alemania, según la Resolución Suprema 203-2025-PCM publicada en el boletín de Normas Legales de El Peruano. La visita oficial se realizará entre el 29 de setiembre y el 2 de octubre.

Durante su permanencia en Colonia, Schialer participará en la septuagésima sexta edición del “Día de América Latina”, considerado un espacio de encuentro entre autoridades y empresarios de Europa y América Latina.

En la agenda también figura un encuentro bilateral en Berlín con el ministro federal de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, con el objetivo de reforzar la cooperación en comercio, inversiones, medio ambiente y desarrollo.

Mientras dure el viaje, la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores quedará encargada al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. La resolución precisa, además, que esta autorización no implica exoneraciones tributarias ni aduaneras de ningún tipo.