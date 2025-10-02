La presidenta Dina Boluarte anunció que el Ejecutivo viene evaluando declarar en emergencia el sector transporte como medida excepcional para enfrentar la ola de inseguridad y extorsiones que golpea a choferes y pasajeros.

Como se sabe, este jueves 2 de octubre, transportistas de Lima y Callao realizan una paralización masiva para exigir al Gobierno medidas urgentes y contretas frente a la creciente incremento de la inseguridad, violencia, extorsiones, cobro de cupos y sicariato que afecta principalmente a ese sector.

Durante la II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec 2025), Dina Boluarte precisó que la medida permitiría compras directas de cámaras de seguridad, evitando los procesos de licitación que suelen retrasar la implementación de mecanismos de protección.

La mandataria reconoció la preocupación del sector, pero pidió a los transportistas que depongan el paro y opten por el diálogo.

“Un paro de 24 o 48 horas no va a solucionar el problema de la delincuencia organizada”, señaló, instando a los gremios a coordinar estrategias conjuntas con el Ejecutivo.

Dina Boluarte aseguró que su Gobierno sí está enfrentando la criminalidad y que los esfuerzos deben ser valorados. “Hay que valorar el esfuerzo”, incidió.

Recordó que varios policías resultan heridos en operativos contra el crimen organizado, lo que demuestra, según dijo, que no se está actuando con pasividad. “No estamos de brazos cruzados en nuestros escritorios”, subrayó.

La jefa de Estado también llamó a la ciudadanía y a los transportistas a que, si deciden salir a protestar, lo hagan de manera pacífica, sin violencia ni daños a la propiedad pública o privada.

Finalmente, Dina Boluarte exhortó a los gremios a reflexionar y buscar consensos con el Gobierno en lugar de medidas de fuerza, pues subrayó que las protestas terminan afectando económicamente al propio sector transporte.