Un grupo de pescadores del distrito de Morrocoy bloqueó la carretera Panamericana Norte, en la región Lambayeque, en protesta contra las restricciones a la pesca de pota y calamar gigante.

Los manifestantes aseguran que la actual política pesquera limita sus ingresos y afecta la economía de sus familias, por lo que exigen al gobierno central un incremento en la cuota de captura.

De acuerdo a un reporte de Canal N, la protesta ha generado la paralización parcial del tránsito. Numerosos camiones frigoríficos y transporte pesado permanecen varados en un tramo de la vía . La Policía ha habilitado vías alternas y carriles laterales para permitir el desplazamiento restringido de los vehículos.

La Policía Nacional del Perú intenta restablecer el flujo vehicular, para lo cual viene desplegando un gran contingente de agentes en la zona.

Los dirigentes han advertido que la paralización será indefinida hasta que reciban una respuesta favorable del Ejecutivo, mientras las fuerzas del orden continúan resguardando el perímetro del bloqueo.