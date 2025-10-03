Tony Jansen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, permanece bajo custodia en la comisaría de Chilca mientras se espera la audiencia virtual programada para este viernes 3 de octubre.

En esta audiencia, el juez decidirá si corresponde dictar prisión preventiva con fines de extradición a Argentina, donde el peruano de 23 años es señalado como presunto autor intelectual de un triple feminicidio vinculado a un ajuste de cuentas por narcotráfico.

El jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general PNP Nilton Santos Villalta, explicó en RPP que Tony Jansen Valverde Victoriano fue detenido en Pucusana con una notificación roja de captura internacional por homicidio agravado, según el Código Penal argentino.

Tras su captura, el juez de Chilca ordenó su permanencia en el calabozo de la comisaría, aunque bajo fuertes medidas de seguridad debido a su alta peligrosidad. “Se ha cerrado el frontis de la comisaría y contamos con apoyo de la USE, Los Halcones e Inteligencia”, indicó Santos Villalta. El detenido, hasta el momento, se ha negado a declarar ante las autoridades.

Respecto al proceso de extradición, el general precisó que no será inmediato, ya que requiere una solicitud formal de Argentina a través de las cancillerías , la cual debe ser evaluada por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Aunque existe predisposición para acelerar el trámite, se estima que tomará tiempo.

De aprobarse la prisión preventiva, el juez dispondrá el traslado de ‘Pequeño J’ a un penal que garantice mayor seguridad, en lugar de la actual dependencia policial de Chilca.