El cuerpo del ciudadano peruano, Alexander Valverde Laines, fue encontrado en la maletera de su propio auto, estacionado en la cuadra 9 del jirón Huaraz, en Breña, luego de que un fuerte olor alertara a la policía. El hallazgo conmociona a los vecinos del distrito.

Tras revisar la placa e identificar al propietario, los agentes concurrieron al domicilio. La ciudadana venezolana Keyli Aguilera Meneses (42), confesó haberlo asesinado el pasado 21 de setiembre, tras una discusión. Aunque inicialmente, la mujer no quiso abrir la maletera del auto, según reportó América Noticias.

Según el testimonio de la extranjera, primero ocultó el cadáver de su esposo peruano debajo de su cama y, ocho días después, lo trasladó envuelto en sábanas a la maletera del vehículo, que abandonó cerca de un colegio.

La madre de la víctima creyó que su hijo estaba de viaje, luego de que la extranjera le dijera que había llevado el auto al mecánico. Sin embargo, el último 2 de octubre el olor delató la presencia del cuerpo y se descubrió el crimen.

Los vecinos expresaron su alarma por el hecho, ocurrido en una zona residencial y próxima a un centro educativo. La policía analiza las cámaras de seguridad y realiza peritajes para establecer el móvil del crimen y determinar si la mujer actuó sola.

Keyli Aguilera Meneses Aguilera permanece detenida en la comisaría de Breña, mientras el cuerpo de Valverde fue trasladado a la morgue de Lima. El caso continúa en investigación.