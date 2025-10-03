El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, señaló que las posibles renuncias de ministros que decidan postular a un cargo público no implican un riesgo para la estabilidad del gabinete.

En declaraciones a la prensa, subrayó que se trata de un derecho constitucional al que cualquier ciudadano puede acceder.

“Si un ministro decide renunciar para postular, está en su derecho y no creo que eso genere convulsión en el Consejo de Ministros”, afirmó.

Respecto al reciente nombramiento de Juan Manuel Cavero en la cartera de Justicia, Schialer comentó que se enteró por medios de comunicación de las 14 carpetas fiscales relacionadas con él, de las cuales cuatro permanecen abiertas.