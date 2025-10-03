El pleno del Congreso aprobó por unanimidad la modificación del Código Penal con el fin de tipificar el delito de fraude o manipulación de resultados en competencias deportivas oficiales.
El dictamen establece penas de entre tres y seis años de prisión para quienes ofrezcan, prometan o acepten ventajas indebidas con el propósito de alterar un resultado deportivo.
Si la conducta es cometida por deportistas, entrenadores, árbitros, dirigentes, representantes o personal relacionado al deporte, la sanción se eleva a entre cuatro y ocho años de cárcel e incluye inhabilitación.
La propuesta también abarca los actos vinculados a las apuestas deportivas y a sus operadores, al considerarse una práctica que atenta contra la transparencia de las competiciones organizadas por federaciones reconocidas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
