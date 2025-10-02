El ministro de Salud, César Vásquez, señaló que aún no ha definido si participará en las próximas elecciones y precisó que tiene plazo hasta el 13 de octubre para tomar una decisión.

En declaraciones a la prensa, aseguró que, de optar por una candidatura, dejaría el Ministerio de Salud. César Vásquez recordó que tiene licencia en su partido Alianza para el Progreso, pero que mantiene su derecho a presentarse como precandidato.

“Soy un político, he tenido participación en varios escenarios y no descarto nada”, manifestó.

No obstante, reconoció que la gestión pública genera un desgaste importante, aunque aclaró que no se siente agotado.

César Vásquez remarcó que la continuidad de las políticas de su cartera no depende de una sola persona, sino de lineamientos establecidos por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Presidencia de la República. En ese sentido, sostuvo que cualquier eventual reemplazo deberá seguir la misma línea política definida por el Ejecutivo.

El titular del Minsa también se pronunció sobre proyectos sensibles como el penal de El Frontón y temas vinculados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que dichas decisiones deben mantenerse conforme a la estrategia gubernamental.

Finalmente, sobre la reciente renuncia del exministro del Interior, Juan Santiváñez, Vásquez la calificó como un paso adelante en su carrera política y un derecho legítimo de todo ciudadano. Reiteró que en los próximos días definirá su decisión y que la presidenta Dina Boluarte será la primera en conocerla.