Los efectivos de la comisaria Emilio Román Saravia realizaron la detención de un sujeto que fue denunciado por cometer delito de violación sexual en agravio de su amigo. El hecho ocurrió en el interior de la vivienda del acusado, ubicada en el distrito de Grocio Prado, en circunstancias que ambos estaban libando licor. Las investigaciones siguen a cargo de la policía con participación del Ministerio Público.

Sujeto detenido

La víctima de 37 años acudió a la casa de su compañero y fue en ese predio que comenzaron a departir bebidas alcohólicas, mientras compartían sus anécdotas. En un momento de la conversación, el sujeto solicita al denunciante que lo acompañe a su habitación. Él al no notar ninguna sospecha accede, ya que, además se trataba de alguien que conoce, y al estar en la puerta es empujado hacia la cama por su amigo Yupanqui.

Esta persona llegó a la delegación distrital de Grocio Prado para presentar la denuncia, indicando que había sido abusado sexualmente, sindicando a su acompañante como el agresor. Los agentes comenzaron a realizar patrullaje por el lugar donde ocurrieron los hechos, siendo ubicado el denunciado, detenido y puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas para las diligencias correspondientes como presunto autor de la violación sexual.

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